Esfender Korkmaz: Dolar en az enflasyon kadar artmaya devam eder

Eğer hükümet istikrar önlemleri almaz ise, Yüksek enflasyon ve istikrar sorunu devam edecek ve dolar kuru en az enflasyon kadar artacaktır.

Öte yandan; Türkiye’nin dış borçlarda temerrüt riski arttı. Çünkü dış açıklar arttı. Tüm yabancı kurumlar ve özellikle AB raporlarında; Türkiye’nin Demokrasi, hukuk alanında geri düşmesi tenkit ediliyor. Yolsuzluk algı endeksinde Türkiye’nin dibe vurduğu açıklandı. Bu sorunlar nedeni ile yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Dahası Türkiye dış borçlarını artık daha pahalı çevirebiliyor. İnşallah olmaz ve fakat Türkiye dış borçlarında sorun yaşarsa TL bir gecede çok yüksek oranda değer kaybeder.

Dolar kurunu başta hükümetin alacağı kararlar, sonra da dolar kuru endeksi etkili olacaktır. Bu günkü şartlarda dolar kuru düşmez. En az enflasyon kadar artmaya devam eder.

Esfender Korkmaz’ın yazısı