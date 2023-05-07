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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Dış borç sorunu, global ekonomiyi tehdit ediyor

Covid 19, bu ülkelerde özel sektörün vergi kapasitesini düşürdü. Kamu gelirleri azaldı. Ayrıca pandeminin finansmanı nedeni ile kamu harcamaları arttı. Devletin iç ve dış borçları arttı. Üretimde kesinti olması ve girdi maliyetlerinin artması sebebi ile özel sektörün de dış borçları arttı.

2009 yılında 4,1 trilyon dolar olan gelişmekte olan ülkelerin dış borç stoku 2022 yılında 11,1 trilyon dolara yükseldi.


Dahası dünyanın reel faize geçmesi, gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarını daha pahalı çevirmeleri demektir. Mamafih dış borçlarda temerrüt risk primi olan CDS oranları da arttı.

Aşağıdaki tabloda uluslararası piyasalarda 5 yıllık tahvilleri olan ülkelerin kredi notu ve CDS oranları yer almaktadır. Rusya 1377,17 baz puan ile dünyada en riskli ülkedir. İkinci sırada 1831,90 baz puanla Mısır ve üçüncü sırada 552,77 baz puanla Türkiye geliyor.

Gelişmiş ülkelerde CDS oranı 10-20 baz puan arasındadır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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