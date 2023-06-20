Esfender Korkmaz: Değişiklik talepleri kişiler üzerinden tartışılıyor

CHP zaman zaman kendini yenileyen bir parti olmuştur. Bunun için de her zaman var olmuştur. Söz gelimi İnönü büyük değişikliğe gitti, çok partili demokrasiye geçişi sağladı. Ecevit sendikalaşmayı sağladı, yeni bir sosyal devlet anlayışı getirdi. Bu değişiklikler her zaman kamuoyunda ve partide tartışıldı.

Bugün şanssız bir dönemdeyiz. Zira partinin yol haritası tartışılmıyor. Değişiklik talepleri kişiler üzerinden tartışılıyor.

Dünkü medyada, CHP Meclis Grup Başkanı, Genel Başkan için; “beni kollayan ve koruyan bir tutumu var” diyor. Böyle söyleyen bir siyasetçi Ak Parti’de adam kayırma var diye tenkit edebilir mi?

Seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu için baba oğul ilişkisi var deniliyordu.

Oysaki biz CHP’liler hem partinin dünya konjonktürüne ayak uydurması, hem de içerde halka umut olması için fikir-proje tartışması içinde olmalıyız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı