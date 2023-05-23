Esfender Korkmaz: Bütçe açıkları ne kadar sorun olur?

2023 bütçe ödenek toplamı 4 trilyon 469 milyar 570 milyon liradır. Ocak-Nisan; dört aylık bütçe gideri 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lira oldu. Yani toplam ödeneklerin yüzde 32,3’ü kullanıldı.

2023 öngörülen bütçe açığı 659 milyar 421 milyon liradır. 4 aylık bütçe açığı 2023 için öngörülen toplam bütçe açığının yüzde 58’i kadar yani 382 milyar 496 milyon lira oldu.

Bütçeyi Cumhurbaşkanı yapıyor. Deprem harcamaları, EYT ödemeleri eklenince, 2023’te kim gelirse gelsin, ek bütçe talebi olacaktır.

Türkiye’de bütçe konusunda ezberler var… Bunların başında bütçe açıkları ve borçlanma geliyor. Gerçekte ise bütçe açıkları ve borçlanmanın istikrar üstündeki bozucu etkisi şartlara göre değişir.

Her şeyden önce, bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, cari harcamalar ile yatırım harcamaları arasında denge kurulması, açıktan daha önemlidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı