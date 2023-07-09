Esfender Korkmaz: Bugünkü kadro istese de ekonomik istikrar getiremez

Yapısal sorunların başında, demokrasi, hukuk ve kurumsal yapıların yeniden kurulması gerekiyor. Devletin ve eğitimin kurumsal yapı kazanmasını Hazine Bakanı nasıl sağlayacak?

İkinci önemli yapısal sorun, üretimin dışa bağımlı olmasıdır. Bunun için ithal girdi yerine içerde üretim yapılmalı ve teşvik edilmelidir. Bugünkü iktidar böyle bir adım atar mı? Atsa bile yatırımlarda güven sorunu çözülebilir mi? Çok zor görünüyor.

Bir başka yapısal sorun, piyasada oligopol yapının olmasıdır. Kamu tekellerini, elektrik dağıtımını bu hükümet devletleştirebilir mi? Mümkün değil.

Sonuç olarak, bugünkü kadro istese de, ekonomik istikrar getiremez.

Esfender Korkmaz’ın yazısı