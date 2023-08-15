Esfender Korkmaz: Bu açıklarla istikrar olmaz

Gayrimenkul dışında, doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi olmadı, tersine 55 milyon dolar çıktı. Bu demektir ki Türkiye’de mevcut yabancı yatırım sermayesi bile amortisman için veya sermaye artırmak için döviz getirmedi.

Yabancılar 6 ayda 2,2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı. Oysaki geçen sene aynı dönemde 3,7 milyar dolar gayrimenkul almışlardı. Yabancılara vatandaşlık veriyorsun buna rağmen satışlar azalıyor. Demek ki bir güven sorunu var.

Portföy yatırımlarında, Haziran ayında, 1,8 milyar dolar giriş oldu. Bunun 1,1 milyar doları borsaya geldi. 6 ayda ise 1,1 milyar dolar çıkış oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı