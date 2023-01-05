Esfender Korkmaz: Artık yabancı yatırım girmiyor

Avrupa Birliği, Türkiye ye doğrudan yabancı yatırım sermeyesi için çıpa olmuştu. AKP iktidarı AB ile ters düşünce, yabancı sermaye girişi de kesildi.

Siyasi iktidarın ekonomi alanındaki politika ve kararlarının AK Parti iktidarı döneminde önceleri genellikle, 2013 sonrası ise mutlak olarak Genel Başkan ve önceki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından belirlenmesidir.

Bu durumu 2007-2011 yılları arasında, 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Mecliste bulunduğum sırada daha net gözlemleyebildim. 2007 sonrasında iyi bir iktisatçı olan Başbakan yardımcısı Prof. Dr. Nazım Ekren ekonomiden sorumlu idi. Başbakan Erdoğan planlamayı rafa kaldırırken, planlamadan yana olan bu gibi iktisatçıları, önce düşünce ve öneri olarak, sonra da siyasi olarak saf dışı bıraktı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı