Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Artık yabancı yatırım girmiyor

Avrupa Birliği, Türkiye ye doğrudan yabancı yatırım sermeyesi için çıpa olmuştu. AKP iktidarı AB ile ters düşünce, yabancı sermaye girişi de kesildi.

Siyasi iktidarın ekonomi alanındaki politika ve kararlarının AK Parti iktidarı döneminde önceleri genellikle, 2013 sonrası ise mutlak olarak Genel Başkan ve önceki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından belirlenmesidir.


Bu durumu 2007-2011 yılları arasında, 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Mecliste bulunduğum sırada daha net gözlemleyebildim. 2007 sonrasında iyi bir iktisatçı olan Başbakan yardımcısı Prof. Dr. Nazım Ekren ekonomiden sorumlu idi. Başbakan Erdoğan planlamayı rafa kaldırırken, planlamadan yana olan bu gibi iktisatçıları, önce düşünce ve öneri olarak, sonra da siyasi olarak saf dışı bıraktı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

Exxen Netflix’i geçti: Abonelik ücretlerine zam

‘Gibi’ ve ‘Leyla ile Mecnun’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Asgari ücret, ‘asgari yaşam’ı karşılamıyor: Dört kişilik aile nasıl geçinecek?

2022 yıllık enflasyonunun yüzde 64,7, 2023 asgari ücretinin ise 8 bin 506 lira olarak duyurulmasının ardından bu rakamların açlık ve yoksulluk sınırları karşısında ne ifade ettiği tartışma konusu. Dört kişlik bir ailenin aylık harcamalarını, güncel fiyat ve ücretleri baz alarak derledik. Sonuç, ‘asgari yaşam’ın bedeli asgari ücrete oranla hala çok yüksek. Enflasyon bu yıl da […]