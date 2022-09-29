Esfender Korkmaz: AKP iktidarında yalnızca cari açıktan dolayı her vatandaşın cebinden 8200 dolar çıktı

AKP iktidarı her zaman ekonomiyi piyasa olarak gördü. Planlamayı bıraktı. Günübirlik kararlarla sürdürdü. Söz gelimi Türkiye dünyanın en kırılgan ekonomisi olarak ilan edildi. Fakat Hükümet bol sıcak paranın serap etkisi altında hiçbir önlem almadığı için bu günkü krizi yaşıyoruz.

Bu günde birçok iktisatçı akademisyenler, istikrar programı öneriyor. Ancak sayın Cumhurbaşkanı kimseyi dinlemiyor.

ABD’de Ekonomik Danışmanlar Kurulu’nda her zaman ülkenin en etkili akademisyenleri yer almıştır. Söz gelimi Bill Clinton Hükûmeti’nde 1995 ve 1997 yılları arası Ekonomik Danışmanlar Kurulu’nun başkanı Nobel ödülü de alan Joseph E. Stiglitz idi.

Ne yazık ki; yönetimin yaptığı yanlışlar orda kalmıyor. Gittikçe ağırlaşan bir kriz yaşıyoruz. AKP İktidarı’nda yalnızca cari açıktan dolayı her vatandaşın cebinden 8 200 dolar çıktı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı