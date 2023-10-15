Esfender Korkmaz: ABD’ ile ilişkilerin bozulması, ekonomik istikrarı olumsuz etkiler

Türkiye’nin Suriye’de olması. ABD açıklamasında “Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmaktadır” denildi.

Türkiye Suriye’de bulunmasının haklı gerekçesini ABD’yi daha fazla ikna etmelidir.

Diğeri; Cumhurbaşkanının siyasi İslamcıların baskısı ile bu savaşta ABD’yi suçlaması ve bunu bir iç politika aracı olarak kullanma olasılığıdır.

ABD’ ile ilişkilerin bozulması, ekonomik istikrarı olumsuz etkiler.

Esfender Korkmaz’ın yazısı