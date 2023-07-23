Esenyurt’ta döverek bayılttığı kadını kaçıran erkek yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta, bir kadını döverek bayıltıp kaçıran erkek ve yanında bulunan kişi gözaltına alındı.
Piri Reis Mahallesi’nde, dün meydana gelen olayda şüpheli erkek, döverek bayılttığı kadını yerde sürükledikten sonra minibüse bindirdi.
Bu sırada evlerinin balkonundan olayı görüntüleyen ve duruma tepki gösteren yurttaşları da tehdit eden şüpheli, kadını araca bindirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edildi.
Şüpheli Ş.D. ile olay anında yanında bulunan E.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter açıklamasında, şunları yazdı: “Esenyurt ilçemizde sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz.”