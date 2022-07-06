Esenyurt’ta annesiyle kardeşlerini öldüren kişi intihar etti

İstanbul Esenyurt’ta annesi ile iki kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Pınar mahallesindeki bir daireden gelen silah seslerini duyan yurttaşlar ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan Nuray Orak ile çocukları Yasin Orak ve Esra Orak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak bulunan Ömer Orak (25) ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Orak, hastanede hayatını kaybetti.

Dairede inceleme yapan ekipler, Ömer Orak’ın, annesi ile iki kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.