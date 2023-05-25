Esenler’de cinayet: Domuz bağı iddiası

İstanbul’un Esenler ilçesinde yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği bir dairede Pakistan uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. DHA, bu kişinin domuz bağı yöntemiyle öldürüldüğünü belirti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Kemer Mahallesi 903. Sokak’ta bulunan beş katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Adreste hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden ekiplerin incelemesinde Pakistan uyruklu olduğu belirlenen Muhammad Tahir Khan isimli kişinin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de daireyi de detaylı inceledi.

Muhammad Tahir Khan’ın bedeni daha sonra Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

DHA’nın belirttiğine göreyse Khan domuz bağı yöntemiyle bağlanmış halde bulundu. Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği iddia edildi.

DHA’nın aktardığı bu bilgiler AA’nın haberinde geçmedi.