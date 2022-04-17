Eşeğin ısırdığı üç yaşındaki çocuğa boynundan alınan dokuyla göz kapağı yapıldı

Şanlıurfa’da eşeğin ısırması sonucu yüzünün bir bölümünde hasar oluşan üç yaşındaki kız çocuğuna boyun bölgesinden alınan dokuyla yeni göz kapağı yapıldı.

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AA’nın aktardığına göre Haliliye ilçesine bağlı Halime Mahallesi’nde üç yaşındaki Fatma Arslan, havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu kafasından yaralandı.

Harran Üniversitesi tıp fakültesine kaldırılan küçük Fatma, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada tedaviye alınan küçük kızın yırtılan saç derisi ve yüz kısmı onarılırken, kopan göz kapağı da boyun bölgesinden alınan dokuyla yapıldı.

‘Bir-iki ameliyat daha gerekebilir’

Hastanenin estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi doktoru Abdulkadir Calavul, minik Fatma’nın kendilerine geldiği ilk anda durumunun kötü olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Saçlı derisini eski yerine diktik, göz kapağı için boyun bölgesinden deri alıp göz kapağı yaptık. Yanak ve burundaki yaralanmaların hepsini onardık. Şu an hastamızın durumu iyi. İlk bir-iki gün biraz kötüydü ama bugün gözlerini açtı. İnşallah durumu tamamen toparlanınca taburcu ederiz ama ilerleyen zamanlarda bir-iki ameliyat daha gerekebilir çünkü hasar ciddi derece.”

Baba Ömer Arslan, eşeğin evinin önünde bağlı olduğunu belirterek “Beş dakika bir dalgınlığımıza geldi. Kızımın elinde havuç vardı, eşeğe vermek istedi. O arada da eşek saldırmış. Durumu çok kötüydü. Evden nasıl çıktığımızı, nasıl hareket ettiğimizi hiç bilmiyorum. Çok şükür şu anda durumu iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.