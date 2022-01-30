Eşcinsel penguenler koruyucu aile oldu

ABD’nin New York eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan eşcinsel penguen çift, bir yavruya koruyucu aile oldu.

Fotoğraf: National Geographic Kids (Temsili)

Syracuse kentindeki Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi’nin yönetimi, erkek penguenler Elmer ve Lima’nın yılın ilk gününde dünyaya gelen yavruya çok iyi baktıklarını açıkladı.

Açıklamaya göre ikilinin bulunduğu alana önce deneme amaçlı ‘sahte bir yumurta’ yerleştirildi. Elmer ve Willa, geçen sonbaharda yumurtayla yakından ilgilendi.

Bunun üzerine gerçek yumurta kondu ve çift nöbetleşerek kuluçkaya yatarak yumurtadan ‘yavru çıkarmayı’ başardı. Yumurta, geçmişte birden fazla kez yumurtalarını kıran bir çifte aitti.

Bu hayvanat bahçesinde ilk kez böyle bir yöntemle penguen dünyaya geldi. Yöntemin benzeri başka ülkelerde de denenmişti.