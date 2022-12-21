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Yaramazlara biraz batar!

Esad’dan yoklama kaçaklarına genel af kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ‘asker kaçakları’nı affeden ve üç ila dört ay içinde göreve gelmeleri halinde hapisten muaf olmalarını sağlayacak bir genel af çıkardı.

Suriye, Şam. (Fotoğraf. Reuters)

Esad’ın çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre zorunlu askerlikten ‘kaçan’ ve ülke içinde bulunan Suriyelilerin teslim olmaları için üç ay, yurt dışında bulunanların ise dört ay süresi olacak.


Kararname 21 Aralık 2022’den önceki durumlar için geçerli.

Uluslararası kuruluşların aktardığına göre askerlik zorunluluğu ülkeden kaçan sığınmacıların geri dönmemesi için önemli sebeplerden biri.

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