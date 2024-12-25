Erzurum'daki tarihi Taş Ambarlar'daki yangın kontrol edildi

Erzurum’daki 160 yıllık Taş Ambarlar’da yangın çıktı. İtfaiye yangını üç saat sonra kontrol edebildi.

Erzurum’daki Taş Ambarlar’da yangın. Fotoğraflar: AA

Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi’nde kullanılmayan tarihi yapının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin üç saatlik müdahalesinin ardından kontrol edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süre çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yangının kontrol edildiğini ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynalı şunları söyledi:

“Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil.

Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum’daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar.”