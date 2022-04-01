Erzurum’da karısını pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti

Erzurum’un Horasan ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren koca aynı silahla intihar etti.

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AA’nın haberine göre Kazımkarabekir Mahallesi Nene Hatun Caddesi’ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Yunus K. (37) ile eşi Hatice K. (32) tartışmaya başladı. Daha sonra pompalı tüfekle eşini yaralayan Yunus K., aynı silahla kendini vurdu.

Komşularının ihbarıyla eve giden sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Hatice K. da kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi’nde öldü.

Yunus K.’nın cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.