Erzurum’da bulunan yavru kurtlar biberonla besleniyor

Erzurum’da bulunan dört kurt yavrusu koruma altına alındı, biberonla besleniyor.
AA’nın aktardığına göre Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar Mahallesi’ndeki kırsal alanda bulunan ve annelerinin öldüğü düşünülen yavru kurtları gören vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Selami Algemi’ye söyledi.
Algemi kurt yavrularını alıp Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Yavru kurtlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak’a teslim edildi.
Bakıma alınıp biberonla beslenen yavru kurtlar gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek.