Erzincan’ın kesme kadayıfına coğrafi işaret belgesi

Erzincan’ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf coğrafi işaret belgesi aldı.

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AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre, coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan Erzincan kesme kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan Erzincan kesme kadayıfının ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatı yapan bir firmanın sahibi Fatma Ballı da, “Tarihi 1930’lu yıllara dayalı bir tatlı. Ürünümüzün tescillenmesi şehrimiz için çok güzel oldu” dedi ve yapımının zahmetli olduğunu, hamurun ince kesilmesinin marifet gerektirdiğini söyledi.