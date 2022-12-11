Erzincan valisi, kadınları hedef alan imamı makamında ağırladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kadınları hedef alan Ankara Melike Hatun Camii imamı olarak bilinen Halil Konakcı’yı makamında ağırladı.

Fotoğraf: Twitter

Konakcı, temmuzda sosyal medyada paylaşılan videosunda kadınları ve giyinişlerini hedef alıp erkeklere seslenmişti: “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.”

Erzincan Valiliği’nin sitesinde yer alan ve sosyal medyasında paylaşılan bilgiye göre Konakçı’nın dahil olduğu bir heyet bugün vali Makas’ı ziyaret etti: “Erzincan Eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Şavaklılar Derneği Başkanı Mehmet Can ve dernek yöneticileri ile kanaat önderleri, ardından İmam Hatip Halil Konakçı ile İHYA Vakfı Başkanı Ahmet Polat ve beraberindeki din görevlileri, son olarak BİTES Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun, Sayın Valimiz Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etti.”

Konakcı da ziyarete ilişkin validen aldığı hediyeyi Twitter’dan paylaşarak şunları yazdı: “Vaaz ve bir dizi ziyaret programı için geldiğimiz Erzincan da kıymetli valimiz sayın Mehmed Makas’ı da makamında ziyaret ettik. Kabulleri ve değerli hediyeleri için teşekkür eder hürmetlerimi sunarım.”

Vaaz ve bir dizi ziyaret programı için geldiğimiz Erzincan da kıymetli Valimiz Sayın Mehmed Makas’ı da makamında ziyaret ettik.

Kabulleri ve değerli hediyeleri için teşekkür eder hürmetlerimi sunarım.@makasmehmet34 @ervalilik pic.twitter.com/qG5R1z4oFA — Halil KONAKCI (@halil_konakci) December 11, 2022

Sezen Aksu’yu hedef almıştı

İmam Konakcı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda sanatçı Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet istemişti: “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz.

Dünyada iki ırk vardır bunu unutmayın, soy sop asabiyet değil. Sos sopla olsaydı peygamber asabiyet yapardı, kendi soyunu yüceltirdi. İki ırk vardır; müslüman ve kafirdir. Müslümansa, İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa müslümansa kardeşimdir. Ama ‘gavur’sa öz akrabam olsa umrumda değil. Akrabalık bağlarında birincisi kan, ikincisi iman.”