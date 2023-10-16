Ertan Erol: Siyaset üstü bir görüntü sergileyerek kendilerini mevcut müesses nizamın dışındalarmış gibi lanse ediyorlar

Latin Amerika’da yükselen aşırı sağ siyasetin farklı ülkelerdeki tezahürlerinden birçok defa bahsetmiştik. Bugün aşırı sağ siyaset, montaja hazır alınan mobilyanın parçalarını birleştirmek için kullandığınız el kitabındaki adımları takip edercesine belirli bir yörüngede ilerleyen, sonra ise kar topu gibi durdurulamaz bir şekilde büyüyen bir karaktere sahip. İlk adımda genellikle erkek olan ve az çok tanınan bir kişinin ortaya çıkması gerekiyor. Trump, Bolsonaro, Kast, Milei bu örneğe uyan karakterler. Bu kişilerin ortak özelliği ise hem sağ hem de sol siyasete yoğun eleştirilerde bulunmaları. Bir başka deyişle, siyaset üstü bir görüntü sergileyerek kendilerini mevcut müesses nizamın dışındalarmış gibi lanse ediyorlar. Bu sırada, artık bayatlamış olduğunu düşündüğümüz trollük müessesesi devreye giriyor; her konuda genel kanının karşıtı tutum almak ve tepki üretmek. Marjinal, hatta gülünç olarak ifade edilebilecek görüşler ve hareketler bu kişilerin birçok kişi tarafından eleştirilmesine, tartışılmasına; neticede daha fazla konuşulmasına sebep oluyor. Ve artık tuzak kurulduğuna göre ve toplumun dikkati çekilebildiğine göre spot ışıkları altında sörf yapmak mümkün hale geliyor.

Ertan Erol’un yazısı