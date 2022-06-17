Erşan Kuneri’nin ‘Canyoldaş sabunları’nın satılması Cem Yılmaz’ı kızdırdı

‘Erşan Kuneri’ dizisinde yer alan ortası delikli ‘Canyoldaş sabunları’nın satılmaya başlaması Cem Yılmaz’ı kızdırdı.

Cem Yılmaz yaratıcısı olduğu ve senaryosunu yazdığı dizide Erşan Kuneri karakterini canlandırıyor. Netflix’te yayınlanan dizi başarılı porno filmleri kariyerinin ardından başka türde filmler çekmeye başlayan Erşan Kuneri’nin hikayesini anlatıyor.

Dizinin ilk bölümünde yer ürün erkekler için bir mastürbasyon kolaylaştırıcı olarak tanımlanabilir.

Canyoldaş sabunlarının satılmaya başlamasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Yılmaz şöyle yazdı: “Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bişeyler satmaya çalışıyor…Kendinize böyle şeyler yapmayın. Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum, bu zırva işi bırak.”

Sabunun satışı internet üzerinden yapılıyor. Ürünün fiyatı ise manidar: 31,69 lira.

Sitede ürünün özellikleri şöyle sıralanmış:

Sabun sertliği YUMUŞAKTIR .

. Değerli Abimizin birebir kalıbı kullanılmıştır 🙂

kullanılmıştır 🙂 Dış Ölçüleri : 7x7x2.5cm (ExBxY)

: 7x7x2.5cm (ExBxY) Delik Çapı : 3cm

: 3cm Gerçek Sabun

Bir ekşi sözlük yazarı sabunu satın aldığını belirterek deneyimini şu sözlerle anlatmış: “Sabah elime ulaşmış sabun, kullanma fırsatım oldu deneyimlerimi aktarmak isterim. Deliği epey dar fakat sanırım su altında isteyen kendine göre ayarlasın diye böyle. Çok da zor değil iki ovalama ile uygun genişliği alıyor fakat bu sefer de parçalanma riski var benimki yandan çatladı mesela tek kullanımlık ürün, kesinlikle ikinciyi göremiyor fakat kullanımı keyifliydi, ürüne puanım 6.3/10. Geliştirilebilecek çok husus var tabii bununla birlikte fiyatı da artmak zorunda onları da anlıyorum.”