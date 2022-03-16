Ermenistan dışişleri bakanı: Sınırların açılmasına hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırların açılmasına hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan’la arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye Ermenistan’la 1991 yılından bu yana diplomatik ilişki kurmuyordu. Sınırlar da kapalı.

Bu süreçte Dağlık Karabağ dahil Ermenilerin işgalindeki Azeri topraklarının iade edilmesini şart koşan Türkiye, Ermenistan’ın ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasından da vazgeçmesini de istiyordu.

İki yıl önce Ermenistan’la Azerbaycan güçleri Dağlık Karabağ’da bir aydan uzun süre çatışmış, sonucunda Rusya ve Türkiye’nin katılımıyla ateşkes imzalanmış, bazı bölgeler Azerbaycan’ın kontrolüne geçmişti.

Türkiye’nin itiraz ettiği diğer başlıktaysa, ABD Başkanı Joe Biden 1915’te başlayan Ermenilere yönelik katliam ve sürgünleri geçen sene ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımış ve Ermenistan büyük bir diplomatik kazanım elde etmişti.

‘Normalleşme’ adımları

İki ülke bu yıl ilişkilerde ‘normalleşme’ adımları atmaya başlamış, son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Ararat Mirzoyan, cumartesi Antalya’da düzenlenen diplomasi zirvesinde iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltme çabaları kapsamında görüşmüştü.

Bu, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında 2009’dan bu yana düzenlenen ilk görüşme olma özelliğini taşıyordu.

Çavuşoğlu görüşmenin ‘verimli ve yapıcı’ geçtiğini söylemişti.

‘Ermenistan hazır’

AA’nın haberine göre Mirzoyan geçen haftaki bir söyleşide “Ermenistan Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırlarını açmaya hazır… Türk mevkidaşımın süreci bu hedefe yönelik ilerletmek için siyaseten de bir istek olduğunu söylemesinden mutluluk duydum” dedi.

Mirzoyan şöyle devam etti: “Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Elbette hem Ermenistan hem de Türkiye’de bu sürece şüpheyle yaklaşan bazı gruplar var. Her iki taraftan da yetkililer bu sorunları ele almak için siyasi liderlik yapmalıdır.”