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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Sergen Yalçın için Galatasaray derbisi fırsat

Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi temposuna karşılık verememenin dışında yaşanan sakatlıklarla birlikte ligde de alınan istikrarsız sonuçlar Sergen Yalçın için Galatasaray derbisini bir fırsat haline getirdi. Kadro kalitesine rağmen takımın iskeletinin bir türlü oturmayışı; biraz Rosier, Ghezzal, Atiba’nın düşüşü, biraz yeni yabancı kuralından sonra sahada bulunan Türk oyuncuların yeterince katkı vermeyişi ve geçen sezon yaşanan Larin-Aboubakar uyumunun bu sene Batshuayi-Larin ile yakalanamayışı üzerinden de okunabilir.

Lizbon yenilgisinden sonra konsantrasyonun yavaş yavaş lige kayacağı düşünülürse Galatasaray derbisinde daha yüksek motivasyonlu bir Beşiktaş bekliyorum. 


Erman Özgür’ün yazısı

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