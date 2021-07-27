‘Erkekler niye bu kadar salak’ diye yorum yazan kadına Facebook’tan yasak

ABD’de bir kadının Facebook hesabı “Erkekler niye bu kadar salak” diye yorum yazdığı için ‘nefret söylemi‘ gerekçesiyle yasaklandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Detroit şehrinde yaşayan Candace King, ojelerle ilgili cinsiyetçi bir gönderinin altına şaka olarak yazdığı yorum nedeniyle 24 saatlik yasağa maruz kaldı.

Söz konusu fotoğrafta mor renginin iki farklı tonunda ojenin altına “Kadınlar gözünüzün içine baka baka bu ikisi farklı renkler diyecektir” yorumu yazıyordu.

Bu paylaşımın altına “Bu farklı bir renk, erkeler niye bu kadar salak” yazdığını anlatan King, kısa süre sonra bu yorumunun silindiğini fark ederek şaşırdı.

Daha sonra yorumunun ‘nefret söylemi standarlarına uymadığını‘ bildiren bir mesaj aldı.

Önce bunun bir şaka olduğunu düşünse de sonradan gerçek olduğunu anladı. Erkeklerden nefret etmediğini, sadece bir şaka yaptığını vurgulayan King “Sanırım Facebook’un algoritmalarından kaynaklandı. Geçek bir insan değerlendirseydi böyle olmazdı” dedi.

King kısa sürede hesabına kavuşsa da Facebook’tan ihlalin tekrarlanması halinde daha ağır ceza alacağına dair bir uyarı mesajı aldı.