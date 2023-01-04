Erkek yıldızların ‘güzellik’ merakı artıyor

Harry Styles, Jared Leto, Brad Pitt… Bakım ve güzellik markası çıkaran ünlü erkeklerin sayısı her geçen gün artıyor.

(Soldan sağa) Harry Styles, Brad Pitt, Jerod Leto

Ünlü kadınların kendi adlarıyla güzellik ve bakım markası çıkarmasına alışığız. Ancak son iki yıldır bu kervana katılan erkeklerin sayısı da hızla artıyor.

CNN hızla yükselen akımla ilgili bir yazı yayımladı. Trendi erken yakalayan şarkıcı Pharrell Williams, 2020 yılında Humanrace markasını kurmuştu. Oyuncu Harry Styles 2021’de bakım markası Pleasing‘i kurdu, daha sonra buna oje koleksiyonuyla makyajı da ekledi.

2022’de yeni marka haberleri peş peşe geldi. Oyuncu Idris Elba ve karısı model Sabrina Dhowre Elba, Temmuz ayında S’able Labs adlı etik markayla kadın ve erkeklere yönelik hitap eden cilt bakım ürünlerini çıkardı. Onu, Kourtney Kardashian’la bu yıl evlenen müzisyen Travis Barker izledi. Barker, kendi adıyla bir sağlıklı yaşam markası kurdu ve cilt bakım ürünlerini sundu.

‘Çölün ilhamı’

Marka haberleri bununla da bitmedi., ABD’li oyuncu Jared Leto ve girişimci Jonathan Keren, ‘çölün görkeminden ilham alan ürünler’ satan Twentynine Palms‘ı piyasaya sürdü.

Yılın sonuna gelirken bir marka da 59 yaşındaki Hollywood yıldızı Brad Pitt’ten geldi. Sürdürülebilirliği de gözeten yaşlanma karşıtı bakım ürünleri satan Le Domaine lansmanını yaptı.

Brad Pitt’in yıldızı bizi de parlatır mı?

CNN, ‘arkasında ünlülerin durduğu’ markalarla ilgili, güzellik yazarı David Yi‘nin görüşünü almış. Yi, bakım ve güzellik pazarının ünlüler için cazip ama eskisine göre daha zorlu olduğunu söylüyor. “Ünlü isimler şüpheciliği de beraberinde getiriyor. Günümüzün tüketicileri haklı olarak şu soruları soruyor:

Marka neyi temsil ediyor? Bana gerçekten gerekiyor mu?”

David Yi ürünlerin ‘çığır açmasa’ bile en azından ‘iyi‘ olması gerektiğini, ortaya isimlerin koyan ünlülerin de tüketicinin karşısına ‘ev ödevlerini yaparak çıkmalarının’ şart olduğunu söylüyor.