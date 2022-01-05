Erkek arkadaşının evinde tampon buldu, aldatılıp aldatılmadığını öğrenmek için seri numarasıyla iz sürdü

Britanya’nın Liverpool kentinde yaşayan genç bir kadın, erkek arkadaşının evinde kendisine ait olmayan bir kutu tampon bulunca, sıradışı bir yöntemle aldatılıp aldatılmadığının izini sürdü. Üretici firmaya seri numarasını yollayarak ne zaman üretildiğini sordu.

Fotoğraf: Instagram

Lois Saunders (23) dedektif gibi iz sürdüğünü TikTok’ta paylaştığı videoyla anlattı. Anlattıklarına göre Saunders, erkek arkadaşı Finn Denny’nin evine gittiğinde gardırobunun altında bir rimel ve bir kutu tampon gördü.

“Finn’in kucağına uzanmıştım gözüme dolabın altındaki şeyler takıldı. Gidip aldığımda bana ait olmayan bir rimel ve tampon görünce sinirlenerek, ‘Bu ne, kimin bu’ diye sordum” diyen Saunders, erkek arkadaşının onu aldatmış olabileceğinden şüphelendi.

Üniversite yerleşkesindeki küçük bir evde oturan Denny, eve başka bir kadın gelmediğini, dolabın altındaki eşyaların eski kiracıya ait olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Bu açıklamayla tatmin olmayan Saunders emin olmak için tamponun üzerindeki seri numarasının fotoğrafını çekti ve üretici firma Tampax’e yolladı. Fotoğrafın yanına şu mesajı ekledi: “Bunu erkek arkadaşımın dolabının altında buldum o nedenle araştırma yapıyorum.”

Fotoğraf: TikTok

Firmanın müşteri hizmetlerinde görevli, ‘Grace’ adlı bir çalışanından yanıt geldi. O tampon, 11 Aralık 2019’da üretilmişti. “Bu tarih Finn taşınmadan çok önce. Ayrıca ondan önce bir grup genç kadının orada yaşadığını öğrendim” diyen Saunders, erkek arkadaşının kendisinin gözünde aklandığını belirterek, “Mutlu son” dedi.

Saunders, erkek arkadaşının doğruyu söylediğine, onu aldatmadığına inandı inanmasına ama bu konuyu bu şekilde araştırması TikTok kullanıcılarını ikiye böldü.

Kimi onu ‘dahi’ diye niteleyerek övdü. Kimi de ‘psikopat’ olduğunu düşünerek eleştirdi. Milyonlarca kez izlenen videoya çok sayıda yorum geldi.

Bir kullanıcı, “Erkekler gerçekten ne kadar zeki olduğumuzu bilmiyor” diye yazarken, bir diğeri, “Kadınlara hayranım” mesajını paylaştı.

Bazı kullanıcılar Saunders’ın erkek arkadaşına güvenmesi gerektiğinin altını çizerken biri, “Finn dostum bunu okuyorsan hemen kaç” diye espri yaptı. Bir diğeri, “Bir sonraki adım rimel üzerindeki DNA’yı inceletmek olabilirdi” yazdı. Bir başka kullanıcı ise, “Bu kadın bir dahi mi yoksa psikopat mı karar veremedim” yorumunu yaptı.

Böyle bir talebi geri çevirmeyerek yanıt veren üretici firmanın müşteri hizmetleri sosyal medya kullanıcılarından 10 üzerinden 10 aldı.