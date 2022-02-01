Erkek arkadaşından fidye almak için ‘kaçırılmış numarası’ yapan kadına 34 hafta hapis

Britanya’da, erkek arkadaşından fidye almak amacıyla ‘kaçırılmış numarası’ yapan kadın 34 hafta hapis cezasına mahkum oldu.

Fotoğraf: Lancashire Polisi

Ekim 2020’de, Blackpool kentinde yaşayan Leah Jumeaux’nun, yaşananlardan sonra kendisinden ayrılan erkek arkadaşına elleri kolları bağlı, ağzı bantlı fotoğraf yollandı. Yanında bir de silah vardı. Genç kadının kaçırıldığı belirtilen mesajda sağ salim sevdiklerine kavuşabilmesi için 2 bin sterlin fidye ödenmesi isteniyordu.

Ailesine hediye almak için yapmış

Erkek arkadaşı durumu polise bildirince Jumeaux’nun foyası ortaya çıktı. Mesajı yollayan kişi Jumeaux’dan başkası değildi! Böyle bir oyun oynamasının nedeninin ailesine Noel hediyesi almak isteği olduğunu polise itiraf etti.

‘Şantaj’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarıyla hakkında dava açılan Jumeaux Preston Kraliyet Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hapis cezası aldı. Ayrıca, 156 sterlin (2 bin 818 lira) de para cezası ödeyecek.

Blackpool kentinin sınırlarında yer aldığı Lancashire Polisi’nden dedektif Lisa Carr şunları söyledi: “Jumeaux’nun yaptıkları tuhaf ve kabul edilemez. Eski erkek arkadaşından para sızdırmak için böyle bir yola başvurmuş ailesine hediye almak için. Polis devreye girince işin aslı kısa sürede anlaşıldı. Umarım cezasını çekerken yaptığı büyük hatalardan ders çıkarma şansı olur.”