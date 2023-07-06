Erkek arkadaş alerjisi: Her şey gözlerimin kaşınmasıyla başladı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Virginia Nault’un erkek arkadaşına alerjisi var. Her birlikteliklerinde vücudunda döküntü ve kızarıklık oluşuyor.

New York Post‘un haberine göre Nault ile çöpçatanlık uygulaması üzerinden tanıştığı Steve Johnson’ın ilişkisi aralarında fiziksel yakınlık başlayana kadar yolundaymış. Sonrasında Nault’un vücudunda kızarıklıklar ve döküntü oluşmaya başlamış.

Egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarıyla geçmişte mücadele eden Nault, ilk başlarda bu durumu sevgilisiyle bağdaştırmamış, semptomları ‘mevsimsel alerji’ sanmış. Zamanla semptomların yalnızca Johnson’ın yanındayken ortaya çıktığını ve yanından ayrıldıktan sonra geçtiğini fark etmiş.

“Her şey gözlerimin aşırı kaşınması ve sulanmasıyla başladı” diyen Nault, ilk başta bu durumu sevgilisinin evindeki havaya veya kullandığı bir vücut ürününe bağlamış.

Johnson, çamaşır deterjanlarını, banyo malzemelerini ve parfümünü değiştirse de Nault’un vücudu tepki vermeyi sürdürmüş.

Dermatoloğa, alerji uzmanına ve göz doktoruna giden Nault’un hastalığına net bir yanıt verilemezken, bu reaksiyonun sebebinin Johnson olabileceği fikri hakim olmuş.

Sosyal medya kullanıcılarına Nault’un alerjisi erkek arkadaşının onu aldatmasından kaynaklanıyor.

Ancak Nault, bu iddiaya pek kulak asmıyor. Bu durumun ikisi için de çok stresli olduğunu söyleyen Nault “Gün sonunda beni tanımıyorlar, onu tanımıyorlar ve bizim ilişkimizi bilmiyorlar” diyor.