Erkan Baş: Çabalar boşa gitmeyecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.

Fotoğraf: TİP

Kesinleşmeyen ikinci tur seçim sonuçlarına göre Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

İki turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen TİP’in genel başkanı Erkan Baş, seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Baş Twitter’da şunları söyledi: “Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!”