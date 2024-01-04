Erkan Aydoğanoğlu: TÜİK hangi enflasyonu ölçüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 aralık itibarıyla aylık enflasyonu yüzde 2.93; yıllık enflasyonu yüzde 64.77 olarak açıkladı. TÜİK o kadar ‘ince hesap’ yapmış ki yıllık enflasyonu resmi beklenti ve tahminlerin de altında tutmayı başardığı için takdiri hak ediyor.

TÜİK’in her ayın başında açıkladığı resmi enflasyon rakamları ile halkın yaşadığı ya da hissettiği enflasyon arasındaki fark o kadar büyüdü ki son yıllarda ‘TÜİK enflasyonu’ gibi bir kavram ortaya çıktı. Hal böyle olunca herkesin kafasında haklı olarak TÜİK hangi enflasyonu ölçüyor sorusu sorulmaya başlandı.

Enflasyon, teknik olarak fiyatlar genel düzeyinde yaşanan değişimi ifade eden bir kavram. Enflasyon oranı, bir yönüyle de mal ve hizmetlerin fiyat düzeyinin yükselmesi nedeniyle paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade ediyor. Bu nedenle halkın zihninde enflasyon denildiğinde ilk akla gelen hayat pahalılığı ve zamlar oluyor. TÜİK gerçek enflasyonu çeşitli istatistik oyunlarıyla gizlemeye çalışsa da insanların günlük yaşam alanlarında, işte, sokakta, evde yaşadığı ekonomik sorunları gizleyemiyor.

Gıda ürünleri başta olmak üzere, yılın ilk saatlerinden itibaren temel tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları ve yağmur gibi yağmaya başlayan çift haneli zamlar, milyonların hissettiği gerçek enflasyon ile TÜİK’in hesapladığı resmi enflasyon arasındaki farkın önümüzdeki aylarda belirgin şekilde açılacağını gösteriyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı