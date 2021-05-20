Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: Halkın omuzlarındaki yükün giderek ağırlaşması tek adam rejiminin işinin kolay olmadığını gösteriyor

Burada özet olarak ortaya koyduğumuz tablo, bugüne kadar gerek ülke, gerekse ekonomi yönetiminde yapılan yanlışların faturasının nasıl giderek büyüdüğünü gösteriyor. Uzun süredir geçim sıkıntısı içinde olan milyonların yaşadığı sorunlara acil çözüm üretilmemesi halinde koşulların daha da ağırlaşması kaçınılmaz. Bu durum Erdoğan’ın, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını buna rağmen ‘Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz’ sözüne gösterilen tepkilerin boşuna olmadığının kanıtı.

Ekonomik sorunlardan, iç ve dış politikada yaşanan gelişmelere kadar her alanda ülkeyi derin bir bataklığın içine çeken tek adam rejiminin mevcut koşullarda nasıl ve ne kadar yol alabileceği sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Halkın omuzlarındaki yükün giderek ağırlaşması ve salgının bir türlü kontrol altına alınamaması, tek adam rejiminin işinin hiç kolay olmadığını gösteriyor.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı

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İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanına çağrı: Bayramlardaki tören düzensizliğini giderin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen resmi törenin, ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak icra edildiğine dair anons yapılmasına tepki gösterdi. İBB başkanı cumhurbaşkanına çağrı yaptı: “Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin.”

Uzmanlar Erdoğan’la aynı görüşte değil: Salgın kontrole alınmadı, 4’üncü dalga olası

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 haftalık süren kapanmanın ardından “Salgını kontrol altına aldık” demişti. Ancak Diken’e konuşan uzmanlar salgının hiçbir dönemde kontrol altına alınamadığını söyledi ve bırakın kontrol altına alınmasını, Türkiye’de salgınla mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken parametrelerin hiçbir zaman yerine getirilmediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin dört bir yanından 19 Mayıs kutlamaları…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Salgın nedeniyle geçmişte görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar yoktu belki ama resmi törenler dışında güne özel etkinlikler de düzenlendi. Özellikle Atatürk’ün bugünü emanet ettiği gençler başroldeydi. Kutlamalara katılanlar, evde kalanların da hissiyatını yanlarına alarak coşkuyu sokağa taşıdı. Bir kez daha O’na minnetlerini sundular günün anlam ve önemine uygun olarak. Kimi pedal çeviredi, kimi gösteri yaptı, kimi koştu…