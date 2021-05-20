Erkan Aydoğanoğlu: Halkın omuzlarındaki yükün giderek ağırlaşması tek adam rejiminin işinin kolay olmadığını gösteriyor

Burada özet olarak ortaya koyduğumuz tablo, bugüne kadar gerek ülke, gerekse ekonomi yönetiminde yapılan yanlışların faturasının nasıl giderek büyüdüğünü gösteriyor. Uzun süredir geçim sıkıntısı içinde olan milyonların yaşadığı sorunlara acil çözüm üretilmemesi halinde koşulların daha da ağırlaşması kaçınılmaz. Bu durum Erdoğan’ın, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını buna rağmen ‘Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz’ sözüne gösterilen tepkilerin boşuna olmadığının kanıtı.

Ekonomik sorunlardan, iç ve dış politikada yaşanan gelişmelere kadar her alanda ülkeyi derin bir bataklığın içine çeken tek adam rejiminin mevcut koşullarda nasıl ve ne kadar yol alabileceği sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Halkın omuzlarındaki yükün giderek ağırlaşması ve salgının bir türlü kontrol altına alınamaması, tek adam rejiminin işinin hiç kolay olmadığını gösteriyor.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı