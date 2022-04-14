Erkan Aydoğanoğlu: Eğitim emekçilerinin üçte ikisi ek iş yapmak zorunda bırakıldı

Eğitim emekçilerinin üçte ikisi, kendisinin ve ailesinin yaşamını sürdürebilmek için çok sayıda zorlukla mücadele ederken, özellikle son yıllarda satın alım gücündeki azalma çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkiledi. Eğitim emekçilerinin üçte ikisi insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmek için ek işler yapmak zorunda bırakıldı.

On yıl önce 1920 lira aylık alan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmen 970 ABD doları alabiliyorken, bugün aynı derece ve kademede 6 bin 532 lira alan ve sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmen ancak 448 ABD doları alabiliyor. Son 10 yılı temel aldığımızda 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşındaki aylık kayıp 522 ABD doları, başka bir ifadeyle 7 bin 610 lira oldu. Benzer şekilde on yıl önce 9/1 derecedeki bir öğretmen, maaşı ile 14 çeyrek altın alabiliyorken, bugün 4 çeyrek altın ancak alabiliyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı