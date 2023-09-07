Erkan Aydoğanoğlu: Bütçe açığını kapatmak için iktidarın elinde fazla seçenek kalmadı

Türkiye’de ücretli çalışanların sayısı sürekli artmasına rağmen ücretlilerin milli gelirden aldıkları payın azalması ülke ekonomisinin kelimenin tam anlamıyla bir ‘düşük ücret ekonomisi’ haline getirildiğini gösteriyor. İktidarın çift haneli zam oranları açıklaması bile ‘düşük ücret’ politikası nedeniyle milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesinin görülmesini engelleyemiyor.

Bütçe açığı arttıkça açığı kapatmak için iktidarın elinde yeni zamlar, vergi artışları ve yüksek faizle borçlanma dışında fazla seçenek kalmadı. Temel tüketim ürünlerine yönelik zamlar ve yeni vergi artışları ile bütçe açığı kapatılmaya çalışılırken diğer taraftan enflasyonun artmaya devam etmesi, kaşıkla verilen ücret/maaş zamlarının kepçeyle geri alınmasına neden olacak.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı