Erkan Aydoğanoğlu: Be halkın ne de ekonominin yaşananlara daha fazla sabredecek hali kaldı

Erdoğan, hafta içinde yaptığı bir konuşmada Türkiye’yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldiklerini, ekonomide yaşanan sıkıntıların büyük kısmının iktisadi değil, siyasi oyunların ürünü olduğunu iddia etti. 2023 hedeflerinin bir tanesi bile gerçekleşmemişken 2023 vizyonunun çoğunu hayata geçirdiklerini ve gözlerini 2053’e diktiklerini açıkladı.

Ülke ekonomisinin büyük ölçüde altüst olmasına, ekonomik sorunların uzun süredir halkın en temel gündemi olmasına rağmen Erdoğan’ın sık sık yaptığı gibi her şeyin ‘kontrol altında’ olduğu ve ekonomide başarılı adımlar atıldığının iddia etmesi kimseye inandırıcı gelmiyor. Yıllardır benzer açıklamalar yaparak halkı sürekli sabırlı olmaya davet etse de ne halkın ne de ekonominin yaşananlara daha fazla sabredecek hali kaldı.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı