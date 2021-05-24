Erk Acarer: Ortaya saçılan pislikleri ‘Erdoğan iyi, çevresi kötü’ ifadesi ile açıklamak zor

Bu yapıda, ilişkilerin ve kirli ortaklıkların bilmemesi mümkün mü? Ortaya saçılan pislikleri “Erdoğan iyi, çevresi kötü” ifadesi ile açıklamak zor. Sistemin, figüranları değil, kendisi çöküyor. Türkiye, savcıların daha geniş kapsamda görev yapacağı günlere doğru gidiyor. Henüz zamanı var. Peker’in, “Parça parça değil, avuç avuç kopartacağım” sözleri anlamlı.

Sıkışma büyük! Bahsi geçen isimlere soruşturma, yeni itirafçıları gündeme getirebilir. Hepsi başrol oyuncusu. Formül aranıyor. İstinaf mahkemesinin ‘Susurluk, JİTEM davası kararını bozması, kamuoyunu teskin için bir geçiş planı ya da pazarlık dönemi olarak görülebilir.

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Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar ve eski MİT Müsteşarı Mehmet Eymür’ün “siyasi suikastlar dönemine girebiliriz” açıklamaları önemli. Erdoğan’ın alıştığımız üzere, ‘suçlayarak’, “Kandırıldım” ifadeleri ile bağımsızlaşması zor görünüyor.

Erk Acarer’in yazısı