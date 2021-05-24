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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Ortaya saçılan pislikleri ‘Erdoğan iyi, çevresi kötü’ ifadesi ile açıklamak zor

Bu yapıda, ilişkilerin ve kirli ortaklıkların bilmemesi mümkün mü? Ortaya saçılan pislikleri “Erdoğan iyi, çevresi kötü” ifadesi ile açıklamak zor. Sistemin, figüranları değil, kendisi çöküyor. Türkiye, savcıların daha geniş kapsamda görev yapacağı günlere doğru gidiyor. Henüz zamanı var. Peker’in, “Parça parça değil, avuç avuç kopartacağım” sözleri anlamlı.

Sıkışma büyük! Bahsi geçen isimlere soruşturma, yeni itirafçıları gündeme getirebilir. Hepsi başrol oyuncusu. Formül aranıyor. İstinaf mahkemesinin ‘Susurluk, JİTEM davası kararını bozması, kamuoyunu teskin için bir geçiş planı ya da pazarlık dönemi olarak görülebilir.

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Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar ve eski MİT Müsteşarı Mehmet Eymür’ün “siyasi suikastlar dönemine girebiliriz” açıklamaları önemli. Erdoğan’ın alıştığımız üzere, ‘suçlayarak’, “Kandırıldım” ifadeleri ile bağımsızlaşması zor görünüyor. 

Erk Acarer’in yazısı

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Bir nefeste mutluluk

Google’ın yapay öğrenme alanında çalışan kıdemli mühendislerinden Mustafa İspir, meditasyonun bilim ve eğitim dünyasındaki, Silikon Vadisi’ndeki ve kendi hayatındaki yerini anlattı.

Çocuk Kitaplığı / Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri: Kalp kırıklığına sıcak çareler

Kalp kırıklığı, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin hepimizin zaman zaman yaşadığı ve baş etmekte zorlandığı duygulardan biri. Kalp kırıklığı hissini, yaşanmışlıkların fazlalığı nedeniyle yetişkinler olarak daha yoğun ve sık olarak yaşasak da, bu duygu çocuklar için de sıklıkla karşılaşılan ve bana kalırsa onlar açısından çözmesi daha zor bir durum.
Çınar Yayınları tarafından yayımlanan Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde denebilir.

Uzanırken yapabileceğiniz 100 şey

Uzanırken sadece kitap okuyabileceğinizi, uyuyabileceğinizi veya televizyon izleyeceğinizi düşünenlerden misiniz?
Nina Fröhlich, hamilelik dönemini yatarak geçirmek zorunda kalan arkadaşı ile konuşması sonrasında hazırladığı keyifli kitapta, okuyucu için ‘Yatma tipi testi’ de yer alıyor. Testi yapıp, hangi tip ‘yatıcı’ olduğunuzu öğreniyor ve o başlık altındaki aktivitelere bakarak, ilham alabiliyorsunuz. Sokak kısıtlamasının olduğu günlerde ilham verici olabilir!