Erk Acarer: Ne zaman büyük bir kaos olsa, muhatapların düğünde olması şaşırtıcı değil mi?

Yangınlar beklenirken, tedbir alınmadı, 21 kente 3 uçak düştü. Her felakette olduğu gibi skandallar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, THK’yi uçak kiralamak için aradığını, ancak görevlinin kendisine “Kimse yok, herkes saat 15.30’da çıktı. Sabah arayın” dediğini açıkladı.

AKP’li kayyum Cenap Aşçı ise bilgi verirken, yine hangarda bekletilen uçaklardan söz etmedi. THK envanterinde 6’sı uçuşa hazır, 9 yangın söndürme uçağının neden kullanılmadığı konusuna değinmedi. Sadece günlüğü 1.3 milyon liradan kiralanan 3 Rus uçağı ile mücadelenin sürdüğünü aktardı.

Türkiye felaket ile boğuşurken Aşçı’nın düğünde olduğu ortaya çıktı: “Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım.” Ne zaman Türkiye’de yangın, ‘terör’ saldırısı ya da darbe gibi çok büyük bir kaos olsa, muhatapların düğünde olması şaşırıcı değil mi?

Erk Acarer’in yazısı