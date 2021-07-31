Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Ne zaman büyük bir kaos olsa, muhatapların düğünde olması şaşırtıcı değil mi?

Yangınlar beklenirken, tedbir alınmadı, 21 kente 3 uçak düştü. Her felakette olduğu gibi skandallar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, THK’yi uçak kiralamak için aradığını, ancak görevlinin kendisine “Kimse yok, herkes saat 15.30’da çıktı. Sabah arayın” dediğini açıkladı.

AKP’li kayyum Cenap Aşçı ise bilgi verirken, yine hangarda bekletilen uçaklardan söz etmedi. THK envanterinde 6’sı uçuşa hazır, 9 yangın söndürme uçağının neden kullanılmadığı konusuna değinmedi. Sadece günlüğü 1.3 milyon liradan kiralanan 3 Rus uçağı ile mücadelenin sürdüğünü aktardı.


Türkiye felaket ile boğuşurken Aşçı’nın düğünde olduğu ortaya çıktı: “Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım.” Ne zaman Türkiye’de yangın, ‘terör’ saldırısı ya da darbe gibi çok büyük bir kaos olsa, muhatapların düğünde olması şaşırıcı değil mi?

Erk Acarer’in yazısı

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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.