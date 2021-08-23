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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Külliye’deki toplantının esas konusu Sedat Peker’di

Reuters’in yanı sıra, Türkiye’deki hiçbir medya kuruluşu da, “Erdoğan’ın, BAE’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile yatırım konularını konuşması tuhaf değil mi?” diye sormadı. Külliye’de konuşulup, yandaş medyada açıklaması yapılan toplantının esas konusu Sedat Peker’di.

AKP’ye yönelik ifşaları ve Saray’a uzanan şaibeler nedeni ile BAE’de olan Peker konusunda pazarlık yapıldı. Kapsamı Peker karşılığında, yatırım fırsatı ve Türkiye’de toprak peşkeşiydi. Görüşmeye Varlık Fonu Başkanvekili ve Yatırım Ofisi Başkanı’nın davet edilmesinin anlamı da buydu.


Erk Acarer’in yazısı

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