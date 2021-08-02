Erk Acarer: Felaket bölgesinde yurttaşın kafasına çay fırlatan bir ‘dünya lideri’ gördünüz mü?

Sabotaj var mı yok mu, varsa kim yapıyor? Yangınlar bahane edilerek bir yandan da provokasyonların yolu mu açılıyor? Uçaklar hangarda çürütülürken, adrese teslim ihalelerle kazanç kapısı aralanıp ülkemize ihanet mi ediliyor? Felaketin başladığı gün neden Turizm Teşvik Kanunu değişti? TOKİ’nin anında devreye girmesinin anlamı var mı?

Aslında hepsine değindik. Fakat belki de henüz ilk paragrafta, ‘tutanak meselesine girmeden’, ‘şüphe ve çelişkilere dikkat çekmeden’, sadece bir soru ile çok daha sade ve üstelik somut bir perspektif ortaya koyabilirdik.

Soruyu, son paragrafa ekleyelim: Siz, felaket bölgesinde yurttaşın kafasına çay fırlatan, halk canı ile uğraşıp seferberlik halinde ülkesini ateşten çekip almaya çalışırken, konvoyu ile itfaiyenin önünü tıkayan bir ‘dünya lideri’ gördünüz mü? Gördünüzse…

Erk Acarer’in yazısı