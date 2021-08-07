Erk Acarer: Ekonomik kriz hangi yeni sektöre yatırıma yol açtı dersiniz?

Peki artan ekonomik kriz hangi yeni sektöre yatırım yapılmasına yol açtı dersiniz? Hem sorunun cevabını hem iş yapanları hem de ortaklıkları görmek için Brezilya’nın Fortelaza Pinto Martins Havalimanı’na gitmemiz yeterli. 4 Ağustos’ta Türk jetinde bin 304 kilo kokain yakalandı.

ACM Air pilotu ve İspanyol yolcu tutuklandı. Olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra yaptığımız haber ile kamuoyuna, uçağın nihai hedefinin Brüksel olduğunu duyurmuştuk. ACM Air’in açıklaması bilgiyi doğruladı.

Ancak başka noktalara da dikkat çekmiştik. Emin olun bunları da uçağı çalıştırıp kaçmak isteyen V.D. adlı pilotun soruşturma evrakından okuyacağız. Yine de bir kez daha anımsatalım. Uçak Şehmuz Özkan’a ait. ACM yöneticisi Çiğdem Özkan bir dönem AKP aday adayıydı.

Erk Acarer’in yazısı