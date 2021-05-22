Erk Acarer: Bütün gemiler yandı, sadece bir tane kaldı; onu da Sedat Peker cebinde tutuyor

Sedat Peker, Suriye’deki cihatçılara, yüzlerce 4×4 araç ve çelik yelek yolladı. Sezar’ın hakkı Sezar’a, söylediği gibi bu işin ticaretini değil, cebinden harcamasını yaptı. Öfkesinin, bu ticaretin içindekilere uzanması muhtemel olacaktır. Belki de çember Milli Savunma Bakanı’nı da içine alır.

Bundan sonraki açıklamaları sonrasında da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sarmal, ister istemez ‘en tepe’ye uzanır. Henüz pazarlık aşaması sürüyor. Dönüş bileti Soylu’dan çıktı. Bir şekilde gemilere ulaşıyoruz! Bütün gemiler yandı. Sadece bir tane kaldı. Onu da Sedat Peker cebinde tutuyor.

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Erk Acarer’in yazısı