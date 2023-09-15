Eris varyantının borsaya etkisi: Ulaştırma ve turizm endeksleri düştü

Türkiye’de Covid-19’un Eris varyantının görüldüğünün duyurulmasından sonra borsada ulaştırma ve turizm endeksleri düşerken sağlıkla ilgili şirketlerin hisseleri değer kazandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada dokuz kişide Covid-19’un Eris varyantının görüldüğünü duyurdu.

Bu gelişme, borsada etkisini gösterdi.

Ekonomimin aktardığına göre, yeni kısıtlamaların gelme ihtimaline karşın ulaştırma endeksi yüzde üç, turizm endeksi yüzde bir değer kaybetti. Sağlık harcamalarının artacağı gerekçesiyle de sağlıkla ilgili şirketlerin hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Ekonomim’e konuşan Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, Koca’nın Eris varyantı açıklamasının piyasaların ‘flashback’ yapmasına neden olduğunu dile getirdi: “Son günlerde yeni Covid varyantlarına dair bazı ülkelerden haberler takip ediyorduk. Bu sabah itibarıyla da Koca’nın yurt dışı temaslı dokuz vatandaşımızda Eris varyantına rastlandığına dair açıklaması piyasaların yakın geçmişe flashback yapmasına neden oldu. Bu kapsamda ilk akla gelen sektörler ‘sağlık hizmetleri’ ve ‘ulaştırma’ oldu. Sağlık hizmetleri sektöründeki şirketlerin hisseleri; olası yeni bir salgında bu şirketlerin gelirlerinde yaşanması muhtemel artışla pozitif yönde ayrışırken, ulaştırma sektöründeki şirketlerin hisseleriyse salgına karşı uçuşların kısıtlanabileceği endişeleriyle negatif yönde etkilendi. Birçok sektör endeksinde de oynaklıklar oluşurken, şu sıralar endeksin ilk şoku atlatmaya başladığını görmekteyiz.”