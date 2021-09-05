Ergene’deki tren kazası sonrası başka bir makinistten yorum: Benim 16 leşim var

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu altı kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin de yaralandığı kaza haberinin altına TCDD’de görevli makinist M.A.K., sosyal medyada “Bendeki leş sayısı 16, altı daha lazım iki takım kurmam için” diye yorum yaptı.

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü’nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarpmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları üzüntülerini dile getirirken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan ve İzmir’de çalıştığı öğrenilen M.A.K.nin yaptığı yorum ise tepki topladı. M.A.K.’nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da “Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim” diye uyarıda bulundu. M.A.K., bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, “Önemli değil abim” diye cevap verdi. M.A.K.’nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık altı saat sonra sildiği görüldü. TCDD’den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.