Erenköy Hastanesi'nde güvenlik görevlileri başkası adına idrar örneği vermiş

İstanbul’da Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bazı güvenlik görevlilerinin başkaları adına idrar numunesi verdiği ortaya çıktı. Sahte sağlık raporu operasyonunda beş kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

İstanbul polisi, sağlık müdürlüğünün şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gizli kamera yerleştiren ekipler, bazı güvenlik görevlilerinin ‘denetimli serbestlik’ ve ‘silah ruhsatı’ gibi konularda istenen sağlık raporları için idrar örneği verdiklerini belirledi.

Görüntülerden hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığı ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini belirleyen ekipler, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin lira haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Dördü güvenlik görevlisi, daha önce usulsüz rapor nedeniyle görevlerinden ihraç edilen iki veri giriş uzmanıyla numune veren 17 kişi yakalandı.

Suçtan kazanıldığı düşünülen 1 milyon lirayla bir miktar döviz ve altına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı.