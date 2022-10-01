Eren Aysan: İran’da Furuğ’un çocukları, Mahsa Amini’nin öldürülmesi sonrasında eylemdeler

Yaklaşık bir haftadır İran’da Furuğ’un çocukları, Mahsa Amini’nin öldürülmesi sonrasında eylemdeler. Hatta sosyal medyadan pek çok kadın onlara saçlarını keserek destek veriyor. Temel sorunun ne olduğunun asla ve asla unutulmaması gerekiyor: Mesela İran’da bir kadın, eşi resmi olarak ya da noterlik kanalıyla izin vermeden pasaport dahi alamıyor. Dolayısıyla kadının temel hak ve özgürlüklerine dokunan uygulamalar, milisler tarafından yönetiliyor. Şu bir gerçek ki Doğu toplumlarında saç kesmek aynı zamanda bir ağıt göstergesi. Ayrıca milislerin İran’da kadın saçı tesettürden göründüğünde de önden makasla kestiği bilinen bir gerçek. Laikliğin bu coğrafyada önemi bir kere daha net bir biçimde görünüyor. Ama önünde sonunda kazanan, kadınlar olacak.

Ve onlara Furuğ’un dizeleri yol gösterecek. “Soğuk Bir Mevsimin Başlangıcına” değil, bahara inanacağız. Ama onun dünyanın en güzel dizelerini yazdıran direnişini hiç unutmayacağız.

Eren Aysan’ın yazısı