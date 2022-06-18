Eren Aysan: Günün birinde size, ‘Anadolu, neden çölleşti’ diye sorarlarsa ‘Çünkü öldürüldüler’ dersiniz

Cenaze töreni ise “birileri” tarafından Nevşehir’de yuvalanma için büyük bir fırsat olarak kullanılır. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yanında yüze yakın milletvekiliyle cenaze törenine katılır. Üzerlerine ateş açılır, pek çok yaralı vardır. Tabuta on üç kurşun isabet eder, cenaze Türk bayrağına sarılı halde yarım saate yakın yerde kalır. Zeki Tekiner gencecik bir eş, en büyüğü on bir, en küçüğü iki yaşında olan üç çocuk bırakır ardında. Peki adı hiç anılmayan Yavuz Yükselbaba? Onun da üç çocuğu vardır ardında.

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Aradan geçen süre içinde Doğu ve Orta Anadolu’da düşünce ikliminin neden var olamadığı sorusu üzerine düşünmek, eğitimsizliğin ve cehaletin nasıl bir sarmal haline geldiğini irdelemek, tarikatların nasıl yayıldığını gözlemlemek durumundayız.

O yüzden günün birinde size, “Anadolu, neden çölleşti” diye sorarlarsa “Çünkü öldürüldüler…” dersiniz.

Eren Aysan’ın yazısı