Eren Aka: Yeni dönemde İSPARK otoparklarında kapsamlı bir dönüşüme gidilmesi öngörülüyor

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İstanbul’da otoparkların yetersizliği hem trafik sorunlarını artırıyor hem de şehir yaşamını zorlaştırıyor. Yeni dönemde İSPARK otoparklarında kapsamlı bir dönüşüme gidilmesi öngörülüyor.

Otoparklarda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulacak, insansız park sistemleri yaygınlaşacak ve yeşil otopark projeleri hayata geçirilecek.

Özellikle kent merkezine araç girişini azaltmak için de önemli bir adım atılıyor. Şehrin merkezindeki otopark ücretleri kademeli olarak artırılacak. Bu sistemle şehir merkezine araçla gelme oranının düşürülmesi ve toplu taşımanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Eren Aka’nın yazısı