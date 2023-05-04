Erdoğan’ın Türk bayraklı seçim görseli hakkında kaldırma kararı

Antalya Muratpaşa ilçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve AKP milletvekili adayı Murat Köse’nin Türk bayraklı seçim görsellerinin kaldırılmasına karar verdi.

Fotoğraf: ANKA

ANKA‘nın haberine göre Erdoğan ve Köse’nin görsellerinde Seçim Kanunu’na aykırı bir şekilde Türk bayrağının kullanılması üzerine Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, araç üzerindeki görsellerin sökülmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne müzekkere gönderilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) itirazı üzerine, millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazar günü Antalya’da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu’na açılan yollardaki AKP bayraklarının da benzeri biçimde kaldırılmasına karar verdi.

AKP ve MHP’li seçim kurulu üyeleri, her iki karara da karşı oy kullandılar.