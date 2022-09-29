Erdoğan’ın ‘tek haneli faiz’ çıkışı, kura yeni rekor kırdırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonunda tek haneye indireceği mesajının ardından Dolar/TL 18,54’le güne yeni zirvesinde başladı.

Böylelikle TL, Erdoğan’ın bu sinyaliyle rekor kaybını sürdürerek faiz indiriminden bu yana dolar karşısında yüzde 3 değersizleşmiş oldu. Bu sabah saat 08:42 itibariyle dolar/TL 18.54 seviyesine geldi.

TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. TL’de günlük olarak sınırlı kalan ancak her gün devam eden kayıplar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Birikimli olarak bakıldığındaysa TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 28.9, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Bugün piyasada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar zirvesi toplantısındaki konuşması, eylül ekonomik güven endeksi, Para Politikası Kurulu özeti ile MB haftalık verileri takip edilecek.

Erdoğan’ın ‘tek haneli faiz’ mesajı

Dünyanın geri kalanı faiz artırırken MB son iki ayda 200 baz puan puan faiz indirimine gitti ve politika faizi yüzde 12’ye çekti.

Erdoğan faiz için “Son (toplantıda) Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demiş; faiz için “Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha aşağı inecek ve daha aşağı inmek suretiyle de bu enflasyonu aşağı indirecek” mesajını vermişti.

TL’nin ne zaman değer kazanacağına ilişkin ise Erdoğan, “Şu anda da biz yavaş yavaş paramıza değer kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Neyle? Faizi düşürmek suretiyle” dedi. Faiz yüksek olduğu zaman yatırımcının finans sektörüne çalıştığını ve bu ‘soygunu‘ önlediklerini savundu.

MB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirdi. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.

Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

MB’nin yeni uygulama talimatı önceki kredi adımlarını güçlendirerek ‘kaynakların doğru yere yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımı durdurmayı amaçlayan’ yeni adımlar attı. Değişiklikler bazı kredilerde kademeli olarak fatura karşılığı kullanıma kademeli geçilmesini öngörüyor.

Enflasyonun geldiği seviyeler, TL’deki birikimli kayıplar hanehalkını zorlarken önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi de piyasalarda takip ediliyor.

Hükümet ise enflasyonun yarattığı negatif etkiyi ortadan kaldırmak için diğer ülkelerden daha güçlü olan bütçesini kullanmaya devam ediyor. Asgari ücret, memur emekli maaşlarında ‘yüksek‘ artış, emeklilikte yaşa takılanlar çalışmaları devam eden ve yılbaşında netleşmesi beklenenler konular arasında.