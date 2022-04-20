Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘İsteyen herkesin çalışacak işi var’ sözü Uykusuz’un kapağında


Uykusuz dergisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İsteyen herkesin çalışacak işi var” sözlerini kapağına taşıdı.

Fotoğraf: Uykusuz

Erdoğan geçen cumartesi katıldığı bir açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.”


Mizah dergisi uykusuz bugün çıkan yeni sayısında Erdoğan’ın bu sözlerini anımsatarak sadece mart ayında iflas eden esnaf sayısı, 10 bin 226 olduğu bilgisini paylaştı.

Kapakta yer alan karikatürde “Demek ki yeterince istemiyormuşum” diye içinden geçiren bir esnafın kepenk indirdiği görülüyor.

SON HABERLER

Akşener: Kaşıkçı davasını kaça sattınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’da devredilmesiyle ilgili olarak Erdoğan’a seslenerek ”’Bay Kriz’, Kaşıkçı davasını, kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş, bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?” dedi.

İmamoğlu’na dört yıl bir ay hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti.