Erdoğan’ın ‘İsteyen herkesin çalışacak işi var’ sözü Uykusuz’un kapağında

Uykusuz dergisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İsteyen herkesin çalışacak işi var” sözlerini kapağına taşıdı.

Fotoğraf: Uykusuz

Erdoğan geçen cumartesi katıldığı bir açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.”

Mizah dergisi uykusuz bugün çıkan yeni sayısında Erdoğan’ın bu sözlerini anımsatarak sadece mart ayında iflas eden esnaf sayısı, 10 bin 226 olduğu bilgisini paylaştı.

Kapakta yer alan karikatürde “Demek ki yeterince istemiyormuşum” diye içinden geçiren bir esnafın kepenk indirdiği görülüyor.